Tunnel Fontanabuona Salis incontra i sindaci e attacca Salvini | È mancato il coinvolgimento dei Comuni

La sindaca metropolitana di Genova ha incontrato i sindaci della Val Fontanabuona nel corso di una visita venerdì. Durante l’incontro, ha criticato pubblicamente la mancanza di coinvolgimento dei Comuni nel progetto del tunnel Fontanabuona, sottolineando come questa situazione abbia creato tensioni tra le amministrazioni locali. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione e sulla partecipazione dei territori interessati al cantiere. Nessun dettaglio su eventuali risposte o sviluppi successivi.

Visita in Val Fontanabuona nella giornata di venerdì per la sindaca metropolitana di Genova, Silvia Salis. Da Gattorna a Cogorno, la prima cittadina ha attraversato alcune realtà produttive, comunitarie e sociali del territorio.Hanno partecipato il vicesindaco metropolitano e consigliere delegato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tunnel Fontanabuona, interrogazione alla Camera: cos'ha detto Salvini

Spaccio e disagio giovanile, il prefetto incontra i sindaci di dieci comuniIl municipio di Castelsangiovanni ha ospitato una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza, convocata dal prefetto.

Si parla di: Tunnel della Val Fontanabuona, Salvini conferma l’impegno del governo.

Città metropolitana, sindaca Salis visita Valfontanabuona(ANSA) - GENOVA, 05 GIU - La sindaca metropolitana di Genova Silvia Salis ha visitato oggi la Val Fontanabuona in una giornata istituzionale che, da Gattorna a Cogorno, ha attraversato alcune realtà p ... msn.com

Fontanabuona: Salis lungo la via dell’ardesia incontra sindaci e produttoriDall'ufficio comunicazione della Città metropolitana La sindaca metropolitana di Genova, Silvia Salis, ha visitato oggi la Val Fontanabuona in una ... levantenews.it