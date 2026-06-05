Tunnel Fontanabuona Salis incontra i sindaci e attacca Salvini | È mancato il coinvolgimento dei Comuni

Da genovatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La sindaca metropolitana di Genova ha incontrato i sindaci della Val Fontanabuona nel corso di una visita venerdì. Durante l’incontro, ha criticato pubblicamente la mancanza di coinvolgimento dei Comuni nel progetto del tunnel Fontanabuona, sottolineando come questa situazione abbia creato tensioni tra le amministrazioni locali. La discussione si è concentrata sulle modalità di gestione e sulla partecipazione dei territori interessati al cantiere. Nessun dettaglio su eventuali risposte o sviluppi successivi.

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Visita in Val Fontanabuona nella giornata di venerdì per la sindaca metropolitana di Genova, Silvia Salis. Da Gattorna a Cogorno, la prima cittadina ha attraversato alcune realtà produttive, comunitarie e sociali del territorio.Hanno partecipato il vicesindaco metropolitano e consigliere delegato. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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