Il progetto per la prima fase dell’arco di trionfo a Washington ha ottenuto il via libera. Restano da risolvere come superare il limite legale di 49 metri e quali materiali e sistemi di illuminazione saranno necessari per completare il progetto tecnico. La progettazione prosegue senza ulteriori approvazioni ufficiali in corso. La fase successiva prevede l’individuazione di soluzioni per rispettare le normative e completare il progetto.

Come potrà l'arco superare il limite legale dei 49 metri?. Quali materiali e sistemi di illuminazione mancano al progetto tecnico?. Chi ostacolerà la costruzione nonostante il voto favorevole della commissione?. Perché l'opinione pubblica si oppone a questo nuovo monumento urbano?.? In Breve Voto commissione 9 favorevoli contro 1 contrario per l'avvio del progetto.. Altezza prevista di 76 metri contro il limite legale di 49 metri.. Celebrazione prevista per il 250esimo anniversario della storia americana.. Mancano dettagli tecnici su materiali e sistemi di illuminazione del monumento.. La National Capital Planning Commission dà il primo via libera al monumento di Trump. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Trump: via libera alla prima fase per l’arco di trionfo a Washington

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