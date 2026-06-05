Trieste Trasporti dice stop all' orario invernale | nel weekend via all' estivo tutto quello che c' è da sapere

Notizia in breve

Trieste Trasporti annuncia che domenica 7 giugno 2026 entrerà in vigore l’orario estivo degli autobus sulla rete urbana dell’area triestina, sostituendo l’orario invernale. La modifica riguarda tutte le linee di trasporto pubblico cittadino e sarà valida fino a nuova comunicazione. La società invita gli utenti a consultare gli orari aggiornati sui canali ufficiali e sui punti di distribuzione delle informazioni.