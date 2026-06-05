Trieste Trasporti dice stop all' orario invernale | nel weekend via all' estivo tutto quello che c' è da sapere
Trieste Trasporti annuncia che domenica 7 giugno 2026 entrerà in vigore l’orario estivo degli autobus sulla rete urbana dell’area triestina, sostituendo l’orario invernale. La modifica riguarda tutte le linee di trasporto pubblico cittadino e sarà valida fino a nuova comunicazione. La società invita gli utenti a consultare gli orari aggiornati sui canali ufficiali e sui punti di distribuzione delle informazioni.
Trieste Trasporti ricorda che domenica 7 giugno 2026 entrerà in vigore l’orario estivo degli autobus sulla rete urbana dell’area triestina. Di seguito le principali variazioni rispetto a quello invernale. L’orario estivo resterà in vigore fino al 13 settembre 2026 incluso. Linea 7. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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