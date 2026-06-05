Trieste Estate inizia a invadare i palcoscenici della città | ecco la seconda settimana di giugno
A Trieste, la rassegna estiva organizzata dal Comune ha iniziato la seconda settimana di giugno, portando spettacoli e iniziative nelle strade dei Rioni e in location suggestive della città. La manifestazione trasforma Trieste in un palcoscenico diffuso, coinvolgendo diverse aree e attirando il pubblico locale. La programmazione prosegue con eventi che si svolgono in vari spazi pubblici, offrendo intrattenimento e cultura durante la stagione estiva.
Trieste Estate – la rassegna organizzata e promossa dal Comune di Trieste che trasforma la città in un palcoscenico diffuso – avvia la programmazione nei Rioni e in altre location suggestive. Gli eventi della seconda settimanaAll’ex Lavatoio di San Giacomo, martedì 9 giugno, alle ore 18.30. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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