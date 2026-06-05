Trasporto Pubblico Locale il TAR conferma la correttezza dell’azione del Comune

Da anteprima24.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Tribunale Amministrativo della Campania ha respinto la richiesta di sospensiva riguardante il trasporto pubblico locale. La decisione conferma che l’azione adottata dal Comune è stata corretta e conforme alla legge. La sentenza arriva dopo un ricorso presentato contro alcune procedure adottate dall’amministrazione comunale in materia di gestione del servizio di trasporto. La pronuncia è definitiva e non soggetta a ulteriori impugnazioni.

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Tempo di lettura: 2 minuti L’ordinanza del Tar Campania che respinge la richiesta di sospensiva avanzata dalla società Trotta rappresenta un ulteriore e significativo tassello a conferma della correttezza dell’azione amministrativa del Comune di Benevento per garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico cittadino. Il Tribunale Amministrativo ha riconosciuto la legittimità delle ordinanze adottate dal Sindaco Clemente Mastella per assicurare ai cittadini un servizio essenziale, scongiurando il rischio di interruzioni e tutelando un interesse pubblico primario. Una decisione che conferma quanto questa Amministrazione ha sempre sostenuto: ogni atto è stato assunto nel pieno rispetto delle norme. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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