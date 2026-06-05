Trasporto Pubblico Locale il TAR conferma la correttezza dell’azione del Comune

Notizia in breve

Il Tribunale Amministrativo della Campania ha respinto la richiesta di sospensiva riguardante il trasporto pubblico locale. La decisione conferma che l’azione adottata dal Comune è stata corretta e conforme alla legge. La sentenza arriva dopo un ricorso presentato contro alcune procedure adottate dall’amministrazione comunale in materia di gestione del servizio di trasporto. La pronuncia è definitiva e non soggetta a ulteriori impugnazioni.