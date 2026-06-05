Un incidente sull’autostrada A1 nel pomeriggio di oggi ha provocato una vittima e due feriti gravi. L’incidente è avvenuto vicino al chilometro 584,200, vicino alla diramazione Roma Sud, sulla corsia in direzione Napoli. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente sul luogo dell’incidente. Le condizioni dei feriti sono considerate critiche. La dinamica dell’incidente non è ancora stata resa nota.

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno, lungo l’autostrada A1. Il sinistro si è verificato nei pressi del chilometro 584,200, in prossimità della diramazione Roma Sud, sulla carreggiata in direzione Napoli. Il bilancio è pesante: una persona ha perso la vita, mentre altre due sono rimaste gravemente ferite. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco della squadra 24A e diversi mezzi di soccorso del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per uno degli occupanti del veicolo coinvolto, un furgone, non è stato possibile fare nulla e il decesso è stato accertato direttamente sul luogo dell’incidente. I due feriti, rimasti incastrati tra le lamiere del mezzo, sono stati liberati dai pompieri e successivamente affidati alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tragico schianto sull’A1: una vittima e due feriti in condizioni critiche

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