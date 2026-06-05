Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A1, vicino al chilometro 584,200, in prossimità della diramazione Roma Sud, sulla corsia in direzione Napoli. Una persona ha perso la vita, mentre altre due sono rimaste ferite in modo critico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno prestato assistenza ai feriti e avviato le indagini per chiarire le cause dello schianto.

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 giugno, lungo l’autostrada A1. Il sinistro si è verificato nei pressi del chilometro 584,200, in prossimità della diramazione Roma Sud, sulla carreggiata in direzione Napoli. Il bilancio è pesante: una persona ha perso la vita, mentre altre due sono rimaste gravemente ferite. Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco della squadra 24A e diversi mezzi di soccorso del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, per uno degli occupanti del veicolo coinvolto, un furgone, non è stato possibile fare nulla e il decesso è stato accertato direttamente sul luogo dell’incidente. I due feriti, rimasti incastrati tra le lamiere del mezzo, sono stati liberati dai pompieri e successivamente affidati alle cure dei sanitari. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Tragico schianto sull’A1: una vittima e due feriti in condizioni critiche

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