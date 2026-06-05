Traffico Roma del 05-06-2026 ore 20 | 30

Da romadailynews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il traffico a Roma alle 20:30 del 5 giugno 2026 è caratterizzato da lunghe code, dovute a un incidente alle porte della città. La circolazione risulta rallentata in diverse strade principali e in alcune arterie di accesso alla capitale. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’incidente né informazioni su eventuali feriti o cause. La situazione del traffico rimane critica in questa fascia oraria, con numerosi veicoli in attesa di poter proseguire.

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