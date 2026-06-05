Il traffico a Roma alle 20:30 del 5 giugno 2026 è caratterizzato da lunghe code, dovute a un incidente alle porte della città. La circolazione risulta rallentata in diverse strade principali e in alcune arterie di accesso alla capitale. Non sono stati forniti dettagli specifici sull’incidente né informazioni su eventuali feriti o cause. La situazione del traffico rimane critica in questa fascia oraria, con numerosi veicoli in attesa di poter proseguire.

ElGrandeToto: è uscito oggi Salgoat VOL. 2, il quarto album in studio di uno dei principali esponenti della scena rap MENA Luceverde Roma Bentrovati permangono lunghe code Dopo un incidente alle porte della capitale sull'autosole dal bivio per la Roma Teramo la diramazione di Roma sud è in direzione di Napoli ripercussioni anche sulla diramazione di Roma Sud in fila da Torrenova e sulla parallela via Casilina ed è ancora intenso il traffico sul Raccordo Anulare code a tratti in carreggiata interna tra Nomentana e Casilina Ci spostiamo su via del Foro Italico tratto tangenziale code da viale di Tor di Quinto via Salaria in direzione San... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-06-2026 ore 20:30

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Nel traffico del centro di Roma .

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