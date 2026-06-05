Alle 19:30 di ieri, si sono formate lunghe code nel traffico di Roma a causa di un incidente avvenuto alle porte della città. Le auto si sono accumulate lungo le strade principali, creando rallentamenti notevoli. La circolazione è rimasta congestionata per diverso tempo, con i veicoli fermi o a passo d’uomo. Non ci sono ancora dettagli sulle cause o sulle eventuali persone coinvolte.

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-06-2026 ore 19:30

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Nel traffico del centro di Roma .

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