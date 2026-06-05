Il traffico a Roma il 5 giugno 2026 alle 18:30 si presenta ancora complicato, con problemi sulle porte della città lungo l'autostrada. La situazione resta critica e il flusso veicolare è rallentato in diverse zone. Si segnalano code e congestioni significative nelle aree di ingresso principali, con alcune arterie che risultano quasi completamente bloccate. La circolazione continua a mostrare difficoltà rispetto alle condizioni normali, influenzando gli spostamenti in città.

Luceverde Roma trovati ancora critica la situazione le porte della capitale sull'autosole per un incidente e comunque risolto permangono lunghe code dal bivio per la Roma Teramo a Valmontone direzione di Napoli ripercussioni anche sulla diramazione di Roma Sud in fila da Monte Porzio Catone e sulla parallela via Casilina ed intenso il traffico sul Raccordo Anulare incoronamento in carreggiata interna tra i salari e tra Bufalotta Prenestina e Tuscolana stessa situazione carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino La Romanina è via Tiburtina ci spostiamo su via del Foro Italico tratto dalla tangenziale code da viale di Tor di Quinto via Salaria... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 05-06-2026 ore 18:30

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