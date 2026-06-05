Traffico Roma del 05-06-2026 ore 18 | 30

Da romadailynews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il traffico a Roma il 5 giugno 2026 alle 18:30 si presenta ancora complicato, con problemi sulle porte della città lungo l'autostrada. La situazione resta critica e il flusso veicolare è rallentato in diverse zone. Si segnalano code e congestioni significative nelle aree di ingresso principali, con alcune arterie che risultano quasi completamente bloccate. La circolazione continua a mostrare difficoltà rispetto alle condizioni normali, influenzando gli spostamenti in città.

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