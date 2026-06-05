Traffico di rifiuti in cave dismesse in sei patteggiano Concordate bonifiche da milioni di euro

ANCONA - Si chiude con 6 patteggiamenti l’inchiesta “Fango&cash” dei carabinieri forestali sullo smaltimento illecito di rifiuti in cave e terreni non autorizzati tra Fabriano e Arcevia emerso nel 2020. La giudice Ludovica Monachesi ha omologato gli accordi degli ultimi imputati rimasti dopo i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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