Traffico di rifiuti in cave dismesse in sei patteggiano Concordate bonifiche da milioni di euro

Da anconatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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ANCONA - Si chiude con 6 patteggiamenti l’inchiesta “Fango&cash” dei carabinieri forestali sullo smaltimento illecito di rifiuti in cave e terreni non autorizzati tra Fabriano e Arcevia emerso nel 2020. La giudice Ludovica Monachesi ha omologato gli accordi degli ultimi imputati rimasti dopo i. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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