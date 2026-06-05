Tra ponte e realtà Scutellà denuncia i disagi calabresi

L’onorevole Elisa Scutellà ha denunciato a Corigliano-Rossano i ritardi nelle infrastrutture, i costi elevati dei trasporti e la mancanza di collegamenti adeguati per i cittadini calabresi. Ha evidenziato problemi relativi a ponti e strade, sottolineando come queste carenze influenzino la vita quotidiana della popolazione. La politica locale è chiamata a intervenire per migliorare la rete di collegamenti e ridurre i disagi.

L’onorevole Elisa Scutellà interviene a Corigliano?Rossano denunciando ritardi infrastrutturali, caro?trasporti e l’assenza di collegamenti dignitosi per i cittadini calabresi.. Alla Cittadella dei bambini e dei ragazzi di Corigliano?Rossano, nell’ambito dell’iniziativa “Tra ponte e realtà. La vera connessione europea parte da strade sicure, ferrovie e servizi”, la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, onorevole Elisa Scutellà, ha portato una testimonianza fortemente ancorata alla vita quotidiana dei cittadini della Sibaritide e della Calabria. Scutellà ha aperto il suo intervento con un ringraziamento alla vicepresidente e al. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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