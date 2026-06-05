Toti bis Cozzani e altri a processo | resta l’aggravante mafiosa

Toti bis, Cozzani e altri imputati sono stati rinviati a giudizio con l’accusa di corruzione elettorale legata alle regionali 2020 in Liguria. La procura ha confermato l’aggravante mafiosa come elemento chiave nel procedimento. La decisione riguarda i principali coinvolti nel filone bis dell’inchiesta, che ora dovranno comparire davanti a un giudice per il processo.

È stata definita la posizione processuale per i principali imputati del filone bis dell’inchiesta sulla presunta corruzione elettorale legata alle regionali 2020 in Liguria.Per 12 imputati, tra cui l’ex capo di gabinetto della Regione Liguria Matteo Cozzani, i gemelli Arturo e Angelo Testa e il. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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