Torna La Corrida | Sanitari allo Sbaraglio con il personale sanitario protagonista sul palco

Sabato 6 giugno alle 19 si svolgerà la seconda edizione di “La Corrida: Sanitari allo Sbaraglio”, uno spettacolo benefico che vede il personale sanitario protagonista sul palco. L’evento si svolgerà in una location ancora da definire e mira a raccogliere fondi a sostegno di iniziative di solidarietà. La serata prevede esibizioni di vari professionisti del settore sanitario, coinvolti in performance di intrattenimento. L’ingresso è aperto al pubblico, con eventuali donazioni volontarie.

Torna la II edizione di “La Corrida: Sanitari allo Sbaraglio”, l’atteso spettacolo benefico in programma sabato 6 giugno alle ore 19.30 presso Piazzetta Padre Pio a Marcianise. Un evento che vedrà il personale sanitario protagonista sul palco, mettendo talento, entusiasmo e simpatia al servizio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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