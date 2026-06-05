Torino i Murazzi rinasceno | nasce DesTEENazione per i giovani

Notizia in breve

A Torino, le arcate dei Murazzi sono state riqualificate attraverso il progetto DesTEENazione, rivolto ai giovani. Sono stati istituiti laboratori e servizi psicologici gestiti da enti locali e associazioni, con l’obiettivo di offrire spazi di incontro e supporto. Le attività comprenderanno laboratori creativi e percorsi di ascolto, con l’intento di favorire l’inclusione e il benessere giovanile. I dettagli sulla gestione e le modalità di accesso saranno comunicati nelle prossime settimane.