Torino i Murazzi rinasceno | nasce DesTEENazione per i giovani
A Torino, le arcate dei Murazzi sono state riqualificate attraverso il progetto DesTEENazione, rivolto ai giovani. Sono stati istituiti laboratori e servizi psicologici gestiti da enti locali e associazioni, con l’obiettivo di offrire spazi di incontro e supporto. Le attività comprenderanno laboratori creativi e percorsi di ascolto, con l’intento di favorire l’inclusione e il benessere giovanile. I dettagli sulla gestione e le modalità di accesso saranno comunicati nelle prossime settimane.
Cosa cambierà concretamente per i giovani nelle arcate dei Murazzi? Chi gestirà materialmente i nuovi laboratori e i servizi psicologici? Come sono stati utilizzati i 3,8 milioni di euro del progetto? Perché questo spazio punta a combattere la dispersione scolastica torinese??? In Breve Investimento totale di 3,8 milioni di euro tra fondi europei e risorse comunali. Gestione affidata ad ARCI Torino APS con 18 enti del Terzo Settore coinvolti. Recupero conservativo delle arcate 6 . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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