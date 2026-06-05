Milano si prepara ad accogliere il concerto di Tiziano Ferro allo stadio San Siro il 6 e 7 giugno, segnando l'apertura della stagione dei grandi eventi musicali. Saranno disponibili servizi di trasporto pubblico e parcheggi, con orari specifici per la metro e le aree di sosta. L'evento attirerà numerosi spettatori, che potranno usufruire delle indicazioni sul traffico e sui mezzi pubblici predisposti per l'occasione.

Milano si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'anno. Sarà Tiziano Ferro ad aprire ufficialmente la stagione dei grandi concerti allo stadio San Siro il 6 e il 7 giugno. Con la prima data già sold out, l'artista di Latina torna nel tempio della musica per un doppio appuntamento che segna l'inizio di una lunga scia di live che vedrà protagonisti nei prossimi mesi anche artisti del calibro di Eros Ramazzotti, Max Pezzali e Bruno Mars. Per garantire il successo dell'evento, Atm e il Comune di Milano hanno predisposto un servizio straordinario per facilitare l'arrivo allo stadio e, soprattutto, il rientro a casa dei migliaia di fan previsti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tiziano Ferro inaugura l’estate di San Siro il 6 e 7 giugno: orari di metro, parcheggi

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Tiziano Ferro: guarda il live del suo RDS Showcase

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