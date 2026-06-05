Un incidente mortale si è verificato sull’autostrada A1 tra Valmontone e Roma. Due veicoli sono entrati in collisione, provocando la morte di una persona e il ferimento di un'altra. La carreggiata è stata completamente chiusa al traffico, creando una paralisi totale del traffico nella zona. Le autorità stanno ancora ricostruendo le dinamiche dello scontro e i motivi che hanno portato all’incidente.

Come sono avvenuti gli impatti tra i veicoli coinvolti?. Quali dinamiche hanno causato la paralisi totale della carreggiata?. Chi sono i due feriti trasportati in codice rosso?. Quanto tempo durerà il blocco della direzione Napoli?.? In Breve Incidente avvenuto al chilometro 584,200 tra Valmontone e Roma sud.. Vigili del fuoco intervenuti sul luogo alle ore 14.. Due eliambulanze utilizzate per il trasporto dei due codici rossi.. Blocco totale della carreggiata in direzione Napoli per operazioni di soccorso.. Tragico scontro sull’A1: un morto e due feriti gravi tra Valmontone e Roma. Un violento incidente stradale ha causato la morte di una persona e il grave ferimento di altre due sul tratto laziale dell’autostrada A1, precisamente al chilometro 584,200. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Terrore sull’A1: scontro mortale tra Valmontone e Roma, due feriti

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