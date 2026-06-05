Terminati i lavori da 2 milioni di euro riapre la Predappio-Meldola | Asse strategico per il territorio
Sono stati completati i lavori di ripristino e messa in sicurezza sulla strada provinciale 126, tra Predappio e Meldola, danneggiata dall’alluvione di maggio 2023. L’intervento, dal costo di circa 2 milioni di euro, ha riguardato il ripristino della carreggiata e la messa in sicurezza dell’arteria. La strada, considerata un collegamento strategico per il territorio, è stata riaperta al traffico.
Sono conclusi i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza sulla provinciale 126 "Predappio - Rocca delle Caminate - Meldola", l'arteria stradale danneggiata dall'alluvione del maggio 2023. Con la chiusura del cantiere, che ha comportato un investimento di due milioni di euro, la strada. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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Provinciale 126, lavori conclusi dopo l’alluvioneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it