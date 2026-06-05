Terminati i lavori da 2 milioni di euro riapre la Predappio-Meldola | Asse strategico per il territorio

Da forlitoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono stati completati i lavori di ripristino e messa in sicurezza sulla strada provinciale 126, tra Predappio e Meldola, danneggiata dall’alluvione di maggio 2023. L’intervento, dal costo di circa 2 milioni di euro, ha riguardato il ripristino della carreggiata e la messa in sicurezza dell’arteria. La strada, considerata un collegamento strategico per il territorio, è stata riaperta al traffico.

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Sono conclusi i lavori di ripristino e miglioramento della sicurezza sulla provinciale 126 "Predappio - Rocca delle Caminate - Meldola", l'arteria stradale danneggiata dall'alluvione del maggio 2023. Con la chiusura del cantiere, che ha comportato un investimento di due milioni di euro, la strada. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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