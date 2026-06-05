Terminati i lavori da 2 milioni di euro riapre la Predappio-Meldola | Asse strategico per il territorio

Notizia in breve

Sono stati completati i lavori di ripristino e messa in sicurezza sulla strada provinciale 126, tra Predappio e Meldola, danneggiata dall’alluvione di maggio 2023. L’intervento, dal costo di circa 2 milioni di euro, ha riguardato il ripristino della carreggiata e la messa in sicurezza dell’arteria. La strada, considerata un collegamento strategico per il territorio, è stata riaperta al traffico.