Il telefono scomparso e poi restituito è al centro di un’indagine sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. Si tratta di un cellulare bianco, ritenuto uno degli elementi chiave dell’inchiesta. Gli inquirenti hanno deciso di analizzare le chat di Francesco Dolci, sospettato nel caso. La verifica delle conversazioni potrebbe fornire ulteriori elementi per ricostruire le dinamiche dell’accaduto.

Il cellulare bianco, considerato uno degli elementi più importanti dell’inchiesta sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. Per settimane è stato uno dei principali misteri dell’inchiesta sulla presunta profanazione della tomba di Pamela Genini. Ora il cosiddetto “telefono bianco” di Francesco Dolci è stato ritrovato e consegnato agli investigatori, aprendo una nuova fase degli accertamenti. Il dispositivo, che risultava irreperibile dal 6 maggio scorso, è stato formalmente acquisito dalla Polizia di Stato e sarà ora messo a disposizione della Procura di Bergamo, che coordina le indagini sul procedimento che vede l’imprenditore di Sant’Omobono Terme indagato per vilipendio di cadavere. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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© Notizieaudaci.it - Telefono scomparso e poi riconsegnato: svolta nel caso Pamela Genini, ora gli inquirenti analizzeranno le chat di Francesco Dolci

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Alessandro Momo (1956-1974) Attore scomparso per incidente in moto. Tomba al Verano di Roma. Malizia

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