Telaio inserimento in curva e | ecco perché la Ferrari sta volando a Montecarlo

Durante le prove libere a Montecarlo, Hamilton e Leclerc hanno guidato monoposto che offriva loro molta fiducia. La Ferrari ha mostrato un telaio e un inserimento in curva particolarmente efficaci, contribuendo alle alte prestazioni in quella pista. Questi elementi tecnici sono stati determinanti per il feeling dei piloti con le vetture. La squadra ha lavorato molto su questi aspetti, portando i risultati di questa fiducia nelle prove libere.

La naturale evoluzione a livello di aderenza, del tracciato di Monaco, in teoria, imporrebbe cautela nell’analizzare la prestazione della Ferrari. Ma in FP2 è stata perentoria la conferma dello stato di forma della SF-26 su questo tracciato, rispettivamente con Hamilton e Leclerc primo e secondo separati da un decimo, seguiti da Max Verstappen ottimo terzo a meno di un decimo dal monegasco. La prestazione di entrambe le SF-26 nella seconda sessione su una pista dove le performance della power unit non sono determinanti, ancor meno quest’anno, considerando i limiti imposti dalla Fia all’erogazione della potenza elettrica per motivi di sicurezza e il divieto di utilizzo dello straight mode (aerodinamica attiva). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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TRUCCO MERCEDES vs TELAIO FERRARI: La telemetria di Melbourne non mente!

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