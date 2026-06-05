Tardo pomeriggio di passione sulla E45 un' auto si cappotta | incolonnamenti chilometrici

Notizia in breve

Alle 19:30 di oggi, un'auto si è cappottata sulla E45 nel tratto cesenate, causando blocchi in entrambe le direzioni. La strada è rimasta in tilt per circa un'ora, con incolonnamenti chilometrici in direzione Ravenna. La presenza di mezzi di soccorso e la chiusura temporanea di corsie hanno aggravato il traffico, che si è protratto fino a quando la situazione non è stata gestita e normalizzata.