Tardo pomeriggio di passione sulla E45 un' auto si cappotta | incolonnamenti chilometrici

Da cesenatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 19:30 di oggi, un'auto si è cappottata sulla E45 nel tratto cesenate, causando blocchi in entrambe le direzioni. La strada è rimasta in tilt per circa un'ora, con incolonnamenti chilometrici in direzione Ravenna. La presenza di mezzi di soccorso e la chiusura temporanea di corsie hanno aggravato il traffico, che si è protratto fino a quando la situazione non è stata gestita e normalizzata.

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Tardo pomeriggio di passione sulla E45, alle ore 19:30 di oggi, venerdì 5 maggio, diversi automobilisti hanno segnalato la superstrada completamente bloccata nel tratto cesenate per circa un'ora in direzione Ravenna. Lunghi incolonnamenti con una coda di diversi chilometri, si lamentano scarse. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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