Tamponamento tra più mezzi sulla Tangenziale | quattro feriti e traffico in tilt

Venerdì pomeriggio sulla Tangenziale di Forlì si è verificato un tamponamento tra più veicoli, che ha provocato quattro feriti con lesioni leggere. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16, tra lo svincolo della zona industriale e l’uscita di viale Roma, causando anche un blocco temporaneo del traffico lungo quella tratta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine, che hanno gestito la situazione.

È di quattro feriti, con lievi lesioni, il bilancio di un tamponamento avvenuto venerdì pomeriggio lungo la Tangenziale di Forlì, poco dopo le 16, in direzione monte tra lo svincolo della zona industriale e l'uscita di viale Roma. Per cause in fase d'accertamento da parte degli agenti della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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TAMPONAMENTO TRA CINQUE AUTO: QUATTRO FERITI | 06/02/2026

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