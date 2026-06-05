Tamponamento tra più mezzi sulla Tangenziale | quattro feriti e traffico in tilt

Venerdì pomeriggio, sulla Tangenziale di Forlì, si è verificato un tamponamento tra più veicoli poco dopo le 16, in direzione monte. L'incidente ha causato quattro feriti con lievi lesioni e ha provocato disagi al traffico, che è andato in tilt. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e i rilievi. La strada è rimasta chiusa temporaneamente per le operazioni di messa in sicurezza.

È di quattro feriti, con lievi lesioni, il bilancio di un tamponamento avvenuto venerdì pomeriggio lungo la Tangenziale di Forlì, poco dopo le 16, in direzione monte tra lo svincolo della zona industriale e l'uscita di viale Roma. Per cause in fase d'accertamento da parte degli agenti della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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TAMPONAMENTO TRA CINQUE AUTO: QUATTRO FERITI | 06/02/2026

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