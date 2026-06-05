Taibi | Italiano da Milan i rossoneri hanno bisogno di qualcosa di diverso
Massimo Taibi, ex calciatore del Milan, ha commentato la situazione della squadra, sottolineando la necessità di un profilo diverso rispetto a quello attuale. Ha espresso l’idea che i rossoneri abbiano bisogno di un elemento che porti nuove caratteristiche alla rosa. La sua osservazione si concentra sulle caratteristiche dei giocatori e sulle possibili modifiche per migliorare le prestazioni della squadra. Non sono state fornite indicazioni su nomi specifici o strategie.
Il tema panchine in Serie A continua a essere sotto ai riflettori. Massimo Taibi, ex portiere del Milan ad oggi direttore sportivo della Pistoiese, ha voluto provare a tracciare delle linee guida legate al futuro di due dei tecnici più discussi al momento: Massimiliano Allegri, ex Milan, e Vincenzo Italiano, seguito dai rossoneri. Intervenuto ai microfoni di TMW, il dirigente sportivo ha voluto parlare del futuro a Napoli di Massimiliano Allegri dopo l'esperienza in rossonero, durata una sola stagione. Secondo Taibi, infatti, il nome di Allegri risulterebbe essere perfetto per il dopo Antonio Conte. "Allegri a Napoli per il dopo Conte è l'usato sicuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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