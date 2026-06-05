Massimo Taibi, ex calciatore del Milan, ha commentato la situazione della squadra, sottolineando la necessità di un profilo diverso rispetto a quello attuale. Ha espresso l’idea che i rossoneri abbiano bisogno di un elemento che porti nuove caratteristiche alla rosa. La sua osservazione si concentra sulle caratteristiche dei giocatori e sulle possibili modifiche per migliorare le prestazioni della squadra. Non sono state fornite indicazioni su nomi specifici o strategie.

Il tema panchine in Serie A continua a essere sotto ai riflettori. Massimo Taibi, ex portiere del Milan ad oggi direttore sportivo della Pistoiese, ha voluto provare a tracciare delle linee guida legate al futuro di due dei tecnici più discussi al momento: Massimiliano Allegri, ex Milan, e Vincenzo Italiano, seguito dai rossoneri. Intervenuto ai microfoni di TMW, il dirigente sportivo ha voluto parlare del futuro a Napoli di Massimiliano Allegri dopo l'esperienza in rossonero, durata una sola stagione. Secondo Taibi, infatti, il nome di Allegri risulterebbe essere perfetto per il dopo Antonio Conte. "Allegri a Napoli per il dopo Conte è l'usato sicuro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Taibi: “Italiano da Milan, i rossoneri hanno bisogno di qualcosa di diverso”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Sarri esulta dopo Cremonese Lazio: «I cambi ci hanno dato qualcosa di diverso, ora siamo in gruppo migliore!»Dopo la vittoria contro la Cremonese, l’allenatore della Lazio ha commentato i cambi effettuati durante la partita, sottolineando che hanno portato a...

Borghi: “Milan, a Napoli 5-4-1 con stille di 4-3-3: scelta conservativa. Servirebbe qualcosa di diverso”Durante la partita tra Napoli e Milan, il tecnico partenopeo ha optato per un modulo 5-4-1, mentre l’allenatore rossonero ha schierato una formazione...

Temi più discussi: Taibi sul futuro di Italiano: Potrebbe essere uno da Milan; Taibi: Italiano da Milan, i rossoneri hanno bisogno di qualcosa di diverso; Allegri-Napoli, Taibi: Per il dopo Conte è l'usato sicuro: dà più garanzie di Italiano; Taibi: Allegri al Napoli? Simile a Conte, dà più garanzie rispetto a Italiano.

IL COMMENTO - Taibi: Allegri? L'usato sicuro, dà più garanzie di ItalianoMassimo Taibi, ex portiere, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.com. Allegri ha vinto la sfida con Italiano. Allegri a Napoli per il dopo Conte è l'usato sicuro. Parliamo di un allenatore c ... napolimagazine.com

Fioriscono i colpi dalla Serie A allo United? reddit

Taibi sul futuro di Italiano: Potrebbe essere uno da MilanMassimo Taibi ha dichiarato che vedrebbe bene Vincenzo Italiano, che nei giorni scorsi ha lasciato il Bologna, sulla panchina del Milan ... milannews.it