La prima giornata del World Taekwondo Roma Grand Prix si è svolta al Foro Italico, segnando l'inizio della qualificazione olimpica per Los Angeles 2028. Sono state disputate tre categorie: femminili -57 kg e -67 kg, e maschile -80 kg. Nel torneo, Pacheco e Marton hanno ottenuto vittorie, mentre il tedesco Milan Canovas ha vinto una finale che ha attirato l’attenzione. La competizione prosegue con ulteriori incontri nelle prossime giornate.

La prima giornata del World Taekwondo Roma Grand Prix è andata in archivio al Foro Italico. Si è ufficialmente aperta la corsa verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028, con tre categorie in gara: -57 kg e -67 kg al femminile e -80 kg al maschile. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio. -57 kg femminili La brasiliana Maria Clara Pacheco, nel novero delle favorite, non sbaglia un colpo prendendosi la vittoria in una finale dominata contro la coreana, campionessa olimpica di Parigi 2024, Yu-jin Kim (2-0 6-2, 14-2). Finiscono al terzo posto, dopo aver ceduto in semifinale, la sorpresa canadese Ella Brewster e la marocchina Amina Dehhaoui, in... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Taekwondo: Pacheco e Marton a segno nel World Grand Prix di Roma. Lo spagnolo Milan Canovas fa saltare il banco

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