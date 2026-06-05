La mostra a Tharros è stata prorogata fino al 4 ottobre. La mostra offre un percorso immersivo che si distingue dalle esposizioni archeologiche tradizionali, ma non sono stati forniti dettagli specifici su cosa la renda diversa. La proroga consente ai visitatori di continuare ad accedere alle installazioni e ai reperti esposti. Non sono stati comunicati ulteriori aggiornamenti o motivazioni ufficiali riguardo alla decisione di prolungare l'apertura.

Cosa rende questo percorso immersivo diverso dalle classiche esposizioni archeologiche?. Perché gli organizzatori hanno deciso di estendere l'apertura fino a ottobre?. Quali fasi storiche specifiche verranno ricostruite durante il viaggio espositivo?. Come influirà questa proroga sul tessuto sociale e turistico di Oristano?.? In Breve Percorso storico copre dal XIV secolo a.C. al VII secolo d.C.. Curatori Nicoletta Camedda, Luca Cheri, Maria Mureddu, Silvia Oppo, Ilaria Orri e Viviana Pinna.. Organizzazione coordinata da Fondazione Mont'e Prama, Arcidiocesi di Oristano e Museo Diocesano.. L'estensione mira a coinvolgere studenti e turisti nella provincia di Oristano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Successo per Tharros: la mostra è prorogata fino al 4 ottobre

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