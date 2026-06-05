L'Inter ha definito la strategia per il ritorno di Stankovic, con l’obiettivo di capire se resterà in squadra durante l’estate. La decisione finale sul suo eventuale ingaggio sarà presa nei prossimi mesi, dopo aver valutato tutte le opzioni disponibili. La questione riguardante il centrocampista serbo rimane aperta, e si attende un periodo di tempo per definire il suo futuro con il club.

di Paolo Moramarco Stankovic torna all’Inter per starci? Servirà l’estate per capirlo. Definita la strategia per il centrocampista serbo da parte dei nerazzurri. L’ Inter ha ufficialmente riacquistato il centrocampista serbo Aleksandar Stankovic, esercitando la recompra dal Club Brugge per circa 23 milioni di euro. La società nerazzurra intende reintegrare il giocatore all’interno del progetto tecnico di Cristian Chivu, con l’obiettivo di farlo lavorare già durante il ritiro estivo propedeutico alla stagione 20262027. Stankovic, che nelle ultime stagioni aveva maturato esperienza in Belgio, tornerà quindi a Milano con l’intenzione di inserirsi gradualmente nella rosa e dimostrare di poter dare il proprio contributo in Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Internews24.com - Stankovic torna all’Inter per starci? Definita la strategia per il centrocampista serbo: servirà l’estate per capirlo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

LAUTARO NON HA PREZZO!. PIO, STANKOVIC, LINTER 2.0, LA CHAMPIONS E CHIVU: ZANETTI DICE TUTTO

Notizie e thread social correlati

Futuro Stankovic, l’Inter riflette: il centrocampista sogna San SiroL'Inter sta valutando il futuro di Stankovic, centrocampista di proprietà del Brentford.

Brentford e Newcastle piombano su Aleksandar Stankovic: l’Inter esercita la recompra ma il futuro del centrocampista resta un rebusIl Brentford e il Newcastle hanno mostrato interesse per Aleksandar Stankovic, mentre l’Inter ha esercitato la clausola di recompra sul...

Temi più discussi: Stankovic jr torna a casa: è esploso al Bruges, ora Chivu lo studia. Ma il futuro è un rebus; Inter, Stankovic torna ma potrebbe partire. La cifra richiesta dal club per il centrocampista; Stankovic torna a casa: l'Inter riscatta il centrocampista a titolo definitivo; Inter in pressing su Curtis Jones: quanta distanza c'è con il Liverpool.

È ufficiale: #Stankovic torna all’ #Inter! I nerazzurri hanno completato il riscatto, riportando a casa un talento cresciuto nel vivaio. Una scelta che conferma la volontà del club di puntare su giovani di prospettiva. #calcionews24 x.com

La squadra PL offre 40 milioni all'Inter per Aleksander Stankovic reddit

Aleksandar Stankovic torna all'Inter: esercitato il diritto di recompra da 23 milioniAleksandar Stankovic torna ufficialmente all'Inter. La società nerazzurra ha comunicato, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, che ha esercitato sul Club Burgge il diritto di ... msn.com

Inter, Stankovic è il primo colpo: il gesto di Dimarco, il consiglio di papà Dejan e il dilemma di MarottaL'Inter ufficializza il ritorno del figlio d'arte Aleksandar Stankovic, per cui ha esercitato la clausola di riacquisto dal Club Brugge: le cifre dell'affare. sport.virgilio.it