Spiagge piene di mozziconi di sigaretta volontari di Plastic Free in arrivo alla foce dell' Oreto e ad Altavilla

Notizia in breve

In Sicilia si svolgeranno sette eventi per sensibilizzare contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta, con due tappe tra Palermo e provincia. I volontari di Plastic Free interverranno alla foce dell’Oreto e ad Altavilla, dove si sono riscontrate spiagge ricoperte di rifiuti di sigarette. Gli appuntamenti mirano a coinvolgere la comunità e promuovere comportamenti più responsabili per ridurre l’inquinamento ambientale causato dai mozziconi.