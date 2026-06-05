Spiagge piene di mozziconi di sigaretta volontari di Plastic Free in arrivo alla foce dell' Oreto e ad Altavilla

Da palermotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Sicilia si svolgeranno sette eventi per sensibilizzare contro l’abbandono dei mozziconi di sigaretta, con due tappe tra Palermo e provincia. I volontari di Plastic Free interverranno alla foce dell’Oreto e ad Altavilla, dove si sono riscontrate spiagge ricoperte di rifiuti di sigarette. Gli appuntamenti mirano a coinvolgere la comunità e promuovere comportamenti più responsabili per ridurre l’inquinamento ambientale causato dai mozziconi.

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Sei appuntamenti in Sicilia, di cui due tra Palermo e provincia, per dire basta all’abbandono dei mozziconi di sigaretta nell’ambiente. Domani, sabato 6 giugno, e dopodomani, domenica 7 giugno, anche la regione sarà protagonista della grande mobilitazione nazionale promossa da Plastic Free Onlus. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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