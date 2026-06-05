Spese elettorali l’ex sindaco di Venezia Brugnaro a giudizio

L'ex sindaco di Venezia è stato rinviato a giudizio per spese elettorali. L'inchiesta si concentra su un presunto superamento del limite di spesa di circa 300mila euro durante la campagna elettorale. La vicenda riguarda le modalità di finanziamento e le somme impiegate per la propaganda politica. La discussione si svolge ora davanti a un giudice, che dovrà valutare le accuse.

L’ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato rinviato a giudizio per la presunta violazione della legge sulle spese elettorali, relativamente alla campagna per le amministrative del 2020. Il processo è stato fissato al 21 settembre prossimo. Assieme a Brugnaro sono stati rinviati a giudizio, a vario titolo per falso e finanziamento illecito, anche il capo di gabinetto di Brugnaro, Morris Ceron, Walter Bianchi, del Consorzio produzione e sviluppo Nordest, e Adriano Giugie, mandatario delle spese elettorali. Al centro dell’inchiesta un presunto “sforamento” del tetto di spesa elettorale intorno ai 300mila euro. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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