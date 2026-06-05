Spara e uccide il vicino poi scappa | è ricercato

Un uomo ha sparato e ucciso il vicino con una pistola, poi è scappato. La polizia sta cercando l’autore del gesto. La scena si è svolta in un'area residenziale e al momento non ci sono dettagli su eventuali motivazioni o altri coinvolti. Le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciare l’uomo, che è ora ricercato.

Dopo aver sparato al vicino uccidendolo a colpi di pistola un uomo si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. Ora i carabinieri sono in azione sul posto e lo stanno cercando. Succede a Boscotrecase, in provincia di Napoli, in corso Umberto I, angolo via Promiscua. Secondo quanto. 🔗 Leggi su Today.it

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