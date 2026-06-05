Sonia Bruganelli ha parlato pubblicamente dopo il ricovero della figlia Silvia Bonolis, avuta con Paolo Bonolis. La donna ha spiegato l’intervento della figlia e ha lanciato un appello sulla donazione degli organi, senza entrare in dettagli specifici sulla situazione sanitaria. La sua dichiarazione è arrivata attraverso i social, dove ha condiviso un messaggio rivolto ai follower.

Sonia Bruganelli rompe il silenzio dopo il ricovero della figlia Silvia Bonolis, avuta con Paolo Bonolis. In un video social chiarisce che non si è trattato di un trapianto di cuore, smentendo le voci circolate, e invita tutti a riflettere sull’importanza della donazione degli organi. Sonia Bruganelli rompe il silenzio su Silvia Bonolis. Sonia Bruganelli ha deciso di intervenire pubblicamente dopo settimane segnate da preoccupazione, silenzio e anche da diverse indiscrezioni circolate sul conto della figlia Silvia Bonolis, nata dal matrimonio con Paolo Bonolis. Nei mesi scorsi Silvia ha affrontato un lungo ricovero ospedaliero, durato circa due mesi, durante il quale si è sottoposta a un intervento importante e delicato. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Sonia Bruganelli chiarisce l’intervento della figlia Silvia Bonolis e lancia un appello sulla donazione degli organi

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Sonia Bruganelli risponde dopo laccusa di aver tradito Bonolis con tanti uomini vip: la reazione

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