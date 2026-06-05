Solo il 13% degli italiani si affida ai servizi sociali per i minori in difficoltà. L’inchiesta sui pm dei Trevallion è stata archiviata, e l’Associazione nazionale magistrati ha commentato positivamente. Tuttavia, molte famiglie preferiscono gestire i problemi senza coinvolgere le istituzioni. La diffidenza verso i servizi sociali rimane alta, evidenziando una scarsa fiducia nel sistema di assistenza pubblica per i minori.

Dal report analitico stilato nel mese di maggio su un campione di 2.000 maggiorenni per il ministero della Famiglia, il dato più sorprendente è quello che soltanto il 13% degli intervistati affiderebbe un minore in difficoltà ai servizi sociali. Davanti a una difficoltà educativa o familiare, infatti, il servizio pubblico non è considerato il primo luogo di protezione ma il 33% indica lo psicologo, il 30% familiari o amici, mentre i servizi sociali si fermano al 13%. La scuola, la Chiesa e la ricerca online raccolgono quote molto più contenute. In sostanza, per gli italiani il sistema degli affidi e, più in generale, l’apparato di tutela... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Solo il 13% degli italiani affiderebbe i minori in difficoltà ai servizi sociali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Organizzare un viaggio in base ai trend social: solo il 6% degli italiani segue i consigli degli influencerSolo il 6% degli italiani utilizza i consigli degli influencer per pianificare i propri viaggi.

Leggi anche: Bimba morta a Bordighera, ipotesi abbandono minori per la madre, servizi sociali: "Sorelline 'adultizzate' e abbandonate"