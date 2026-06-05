Solo il 13% degli italiani affiderebbe i minori in difficoltà ai servizi sociali

Da laverita.info 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Solo il 13% degli italiani si affida ai servizi sociali per i minori in difficoltà. L’inchiesta sui pm dei Trevallion è stata archiviata, e l’Associazione nazionale magistrati ha commentato positivamente. Tuttavia, molte famiglie preferiscono gestire i problemi senza coinvolgere le istituzioni. La diffidenza verso i servizi sociali rimane alta, evidenziando una scarsa fiducia nel sistema di assistenza pubblica per i minori.

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Dal report analitico stilato nel mese di maggio su un campione di 2.000 maggiorenni per il ministero della Famiglia, il dato più sorprendente è quello che soltanto il 13% degli intervistati affiderebbe un minore in difficoltà ai servizi sociali. Davanti a una difficoltà educativa o familiare, infatti, il servizio pubblico non è considerato il primo luogo di protezione ma il 33% indica lo psicologo, il 30% familiari o amici, mentre i servizi sociali si fermano al 13%. La scuola, la Chiesa e la ricerca online raccolgono quote molto più contenute. In sostanza, per gli italiani il sistema degli affidi e, più in generale, l’apparato di tutela... 🔗 Leggi su Laverita.info

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