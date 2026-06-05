La premier italiana non ha partecipato al vertice Ue-Balcani in Montenegro, secondo fonti ufficiose a causa di un problema con un francobollo. La sua assenza è stata notata in un incontro considerato importante per le relazioni tra l'Unione Europea e i paesi balcanici. La decisione di non essere presente ha suscitato commenti sulla mancanza di coinvolgimento dell’Italia in questa occasione. Nessun dettaglio su eventuali altri motivi è stato reso noto ufficialmente.

Un francobollo. È questo il motivo ufficioso per cui la premier Giorgia Meloni non avrebbe fatto in tempo a partecipare al vertice Ue-Balcani in Montenegro. La presidente del Consiglio ieri è volata a Reggio Calabria per la Festa dell’Arma dei Carabinieri per il 212mo anniversario della Fondazione del Corpo. Al termine dei festeggiamenti si è recata nella Prefettura della città per l’annullo filatelico di un francobollo celebrativo dell’anniversario. La visita non era nel programma originario di Palazzo Chigi. Pochi minuti dopo l’annuncio che, “a causa del protrarsi della cerimonia”, non avrebbe fatto in tempo a partecipare al vertice europeo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Snobbata dai partner europei, Meloni diserta il vertice Ue

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