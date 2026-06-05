Smartpaper 320 dipendenti nel limbo | incertezza sul versamento TFR

Come cambieranno le procedure per ottenere il TFR dopo le tre versioni?. Perché l'azienda ha dichiarato l'incapacità di versare le somme spettanti?. Chi deve garantire il riconoscimento dei premi di produzione del 2025?. Quali moduli specifici vanno consegnati a mano a Sant'Angelo Le Fratte?.? In Breve Tre versioni diverse comunicate tra marzo e maggio per l'erogazione del TFR.. Nuova cordata Accenture e Datacontact gestisce i servizi tra aprile e luglio.. Richiesta moduli a mano presso la sede di Sant'Angelo Le Fratte.. Rischio perdita premi di produzione legati alla posizione operativa fino a giugno 2025.. Oltre trecento lavoratori Smartpaper in attesa del TFR tra incertezze e nuove procedure. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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