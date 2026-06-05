Slovenia il nuovo governo Janša ammaina la bandiera palestinese

Notizia in breve

Il nuovo governo sloveno ha abbassato la bandiera palestinese in un edificio pubblico. L’azione è avvenuta questa mattina senza annunci ufficiali. La decisione segue settimane di tensione politica interna e pressioni internazionali. Non ci sono comunicazioni ufficiali sulla motivazione del gesto. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo alla tempistica o ai motivi specifici. La mossa ha suscitato reazioni sia a livello nazionale che internazionale.