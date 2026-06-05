Slovenia il nuovo governo Janša ammaina la bandiera palestinese
Il nuovo governo sloveno ha abbassato la bandiera palestinese in un edificio pubblico. L’azione è avvenuta questa mattina senza annunci ufficiali. La decisione segue settimane di tensione politica interna e pressioni internazionali. Non ci sono comunicazioni ufficiali sulla motivazione del gesto. Nessuna dichiarazione è stata rilasciata riguardo alla tempistica o ai motivi specifici. La mossa ha suscitato reazioni sia a livello nazionale che internazionale.
Cosa cambierà nella politica estera slovena dopo questo gesto?. Perché il governo Janša ha rimosso il vessillo proprio ora?. Come reagirà l'opposizione di Robert Golob a questa decisione?. Quali impegni sulla sovranità palestinese resteranno validi dopo il cambio?.? In Breve Robert Golob critica la rimozione come attacco ai diritti umani e alla dignità.. La bandiera palestinese era esposta dal maggio 2024 dopo la risoluzione precedente.. Il riconoscimento ufficiale della Palestina come Stato sovrano è avvenuto il 4 giugno.. Rimangono esposte solo le bandiere di Slovenia, Unione europea e Ucraina..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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