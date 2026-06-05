Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026. Andre Agassi ha commentato criticamente la sua prestazione, affermando che, se il match è durato un'ora e 45 minuti, ci sono stati errori evidenti. La partita si è conclusa con una sconfitta per Sinner, senza ulteriori dettagli sulla durata o sui punteggi. La sua uscita dal torneo avviene inaspettatamente dopo pochi incontri disputati.

"La sua eliminazione in quel modo è una cosa enorme", considera l'otto volte vincitore Slam, che non riesce a spiegarsi il crollo verticale arrivato nel terzo set Tra coloro i quali hanno espresso la propria opinione in merito alla vicenda c'è anche l'otto volte vincitore Slam Andre Agassi, anch'egli allenato da Darren Cahill durante la sua carriera negli anni a cavallo tra 2002 e 2006. Per l'ex tennista la sconfitta di Jannik per mano di Juan Manuel Cerundolo, arrivata quando l'italiano si trovava avanti per due set a zero e con un parziale di 5-1 nel terzo, non è in alcun modo giustificabile e merita di essere valutata con attenzione e rigore per evitare che un episodio del genere possa ripetersi in futuro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Sinner, durissimo affondo di Agassi: "Se duri 1 ora e 45 ci sono errori evidenti"

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