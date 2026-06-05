Sindacati | serve una legge speciale per i trasporti Umbria-Roma

I sindacati chiedono una legge speciale per i trasporti tra Umbria e Roma. Tre priorità sono state identificate per sbloccare i treni: aumento delle frequenze, investimenti nelle infrastrutture e miglioramento dei servizi. La responsabilità del collasso dei collegamenti viene attribuita alle istituzioni e alle aziende di trasporto. Le richieste sono state presentate in un incontro con le autorità competenti, senza indicare tempistiche precise per le risposte.

Quali sono le tre priorità richieste dai sindacati per sbloccare i treni?. Chi deve rispondere del collasso dei collegamenti tra Umbria e Roma?. Come influisce la mancanza di treni sull'economia e sui giovani umbri?. Perché il personale ferroviario è coinvolto in questa escalation di tensioni?.? In Breve Ciro Zeno, Giulia Valentini Albanelli e Luca Taraddei firmano la nota congiunta.. Disagi colpiscono i nodi ferroviari di Perugia, Terni, Foligno e Orvieto.. Il collasso infrastrutturale colpisce lavoratori e studenti pendolari verso Roma e Firenze.. I sindacati chiedono stanziamenti nazionali immediati per superare il problema dei binari unici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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