Simone Di Matteo, scrittore, artista visivo, giornalista e volto televisivo, ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato del suo lavoro e delle sue esperienze personali. Durante l’intervista, ha affermato di portare con sé tutto, anche il dolore. Di Matteo ha anche discusso dei temi trattati nelle sue opere, come relitti, amori e memoria. La conversazione si è concentrata sui suoi metodi creativi e sulle influenze che hanno segnato il suo percorso.

C’è chi trascorre la vita cercando di dimenticare. E chi, invece, continua a raccogliere. Frammenti, volti, assenze, parole non dette. Oggetti restituiti dal mare e ricordi riaffiorati all’improvviso. Simone Di Matteo sembra appartenere a questa seconda categoria di persone: quelle che non scappano dalle tracce lasciate dal tempo, ma le osservano con attenzione, quasi fossero indizi di qualcosa di più grande. Parlare con Simone Di Matteo significa attraversare un territorio fatto di memoria e presente, dove l’infanzia non è mai davvero finita e il dolore non viene nascosto, ma accolto come parte integrante del percorso umano. È una conversazione che si muove continuamente tra ciò che è stato e ciò che resta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Simone Di Matteo, l’intervista all’artista: “Porto tutto con me, anche il dolore?

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