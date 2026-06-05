Simbolotto estrazione di oggi 5 giugno 2026 | Lotto

L’estrazione del Simbolotto di oggi, 5 giugno 2026, si è svolta alle ore 20. La lotteria, collegata alle estrazioni del Lotto, avviene quattro volte a settimana, nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato. La schedina è stata aggiornata con i nuovi simboli estratti.

Estrazione Simbolotto di oggi, 5 giugno 2026. LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 5 giugno 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Simbolotto, il gioco direttamente associato alle estrazioni del Lotto (quattro volte a settimana: martedì, giovedì, venerdì e sabato). Per il mese di giugno la ruota associata al gioco è quella di Napoli. Ma quali sono i simboli vincenti dell’estrazione di oggi, 5 giugno 2026? Di seguito i numeri e i simboli vincenti estratti oggi: ESTRAZIONE SIMBOLOTTO OGGI: numeri e simboli LE ESTRAZIONI DEL LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Simbolotto, sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www. 🔗 Leggi su Tpi.it

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