Sicurezza in autostrada e caselli nuovi | finiti i lavori dopo il Lisert in arrivo il potenziamento di Redipuglia

Sono stati completati i lavori sulle nuove barriere di sicurezza in calcestruzzo sull’autostrada A4 tra Lisert e Redipuglia. La società che gestisce l’autostrada ha annunciato la fine degli interventi e la firma del responsabile per il rientro. Nei prossimi mesi è previsto un potenziamento degli impianti di sicurezza al casello di Redipuglia. I lavori riguardano principalmente l’installazione di barriere spartitraffico per migliorare la sicurezza stradale.

Autostrade Alto Adriatico annuncia la conclusione dei lavori delle nuove barriere di sicurezza spartitraffico in calcestruzzo sull’autostrada A4 (Venezia- Trieste) nel tratto tra la barriera del Lisert e Redipuglia e la firma da parte del soggetto attuatore del responsabile per il rientro. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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