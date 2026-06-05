A Milano, un politico ha proposto l’uso dei taser per aumentare la sicurezza nelle piazze, puntando anche sull’educazione. La proposta arriva mentre si registra un calo dell’età dei reati, che coinvolge sempre più giovani. Non sono stati ancora definiti i dettagli sull’implementazione degli strumenti o sui programmi educativi, né sono stati comunicati eventuali risultati di sperimentazioni precedenti. La discussione sulla sicurezza urbana si concentra ora su queste misure.

Come influenzeranno i taser la gestione delle piazze milanesi? Perché l'età dei reati sta calando drasticamente in città? Chi sono gli agenti sociali proposti per le zone critiche? Quali risorse mancano allo Stato per gestire i minori stranieri??? In Breve Proposta taser per Polizia Locale dopo sperimentazioni precedenti con esiti positivi. Votazione fondamentale in consiglio comunale prevista per lunedì prossimo. Diminuzione reati ma calo età soggetti coinvolti e fenomeno ma . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Sicurezza a Milano: Nahum propone i taser e punta sull’educazione

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