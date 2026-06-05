Sfalci e lavori a bordo strada la nuova organizzazione delle attività promossa dal Comune di Ancona

Notizia in breve

Il Comune di Ancona ha avviato un nuovo piano per riorganizzare le attività di sfalcio e lavori lungo le strade. L’obiettivo è migliorare la programmazione e progressivamente gestire in modo autonomo queste operazioni all’interno dell’ente. La misura mira anche a ridurre le attività esterne e a ottimizzare le risorse impiegate. La nuova organizzazione si inserisce in un percorso volto a rafforzare la gestione interna di queste operazioni.