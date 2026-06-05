Gli Stati Uniti e Israele coordinano da tempo le attività di ricerca, sviluppo e produzione militare, integrando i rispettivi eserciti. Recentemente, il governo americano ha rafforzato questa collaborazione, sincronizzando le operazioni militari e condividendo tecnologie avanzate. Nel frattempo, si è diffusa la notizia di un colloquio telefonico tra un ex presidente e il premier israeliano, durante il quale sono stati usati toni forti e accuse personali.

Donald Trump ha telefonato a Benjamin Netanyahu e gli ha dato del pazzo, lo sappiamo, l’abbiamo letto. Lo ha confermato lui stesso, al New York Post, il 3 giugno 2026: era «un po’ contrariato», ha detto, per le operazioni israeliane in Libano che rischiavano di far saltare il negoziato con l’Iran. Parole grosse, ripetute con un certo gusto. Eppure, nelle stesse ore in cui il presidente americano insultava l’alleato al telefono, la sua Camera lavorava a cucire i due eserciti in un corpo solo. La sezione che fonde gli apparati. Il 4 giugno la commissione Forze armate della Camera, presieduta dal repubblicano Mike Rogers, ha respinto l’emendamento che chiedeva di cancellare la Sezione 224 dal National Defense Authorization Act per il 2027, la legge di bilancio della difesa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Sezione 224, gli Usa cuciono il proprio esercito a quello di Israele: ricerca, sviluppo e produzione militare sincronizzata

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