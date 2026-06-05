Serie A 2026 27 | stop ai derby e nuove pause per il calendario

Nella stagione 202627 di Serie A, alcuni derby non si giocheranno più alla prima o all’ultima giornata del campionato. Inoltre, ci saranno nuove pause nel calendario dedicate alle nazionali, che influenzeranno le date delle partite. La riorganizzazione del calendario mira a ridurre i rischi di sovraccarico per i giocatori e a migliorare la distribuzione delle partite durante la stagione.

Quali derby non potranno più disputarsi alla prima o all'ultima giornata? Come cambieranno le pause per le nazionali nella stagione 202627? Quali vincoli temporali dovranno rispettare le squadre impegnate nelle coppe UEFA? Perché il Como giocherà le prime tre partite in trasferta??? In Breve Divieto derby alla prima e ultima giornata e nei turni infrasettimanali. Soste nazionali dal 27 settembre al 4 ottobre e tre pause totali. Asimmetria obbligatoria con minimo otto giorn . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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