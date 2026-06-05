Serie A 2026-27 si parte e si chiude al Dall’Ara | Lazio alla prima Parma all’ultima
Il calendario della Serie A 2026-27 è stato annunciato, con il campionato che inizierà e si concluderà al Dall’Ara. La prima giornata vede la Lazio impegnata in trasferta, mentre l’ultima partita si giocherà a Parma. La presentazione ufficiale è avvenuta al Teatro Regio di Parma, dove un sistema elettronico ha generato il calendario completo. La stagione si aprirà con la match tra Lazio e una squadra ancora da definire, e si chiuderà con la sfida tra Parma e un’altra formazione ancora da comunicare.
Nella suggestiva cornice del Teatro Regio di Parma, un cervellone elettronico imbottito di filtri ha stilato il calendario completo della prossima Serie A 2026-2027.Per i rossoblù del nuovo corso targato Domenico Tedesco, un inizio spumeggiante con Lazio, Atalanta, derby con il Sassuolo e Napoli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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