Serena Williams aggiunge il secondo torneo in programma dopo aver confermato il partner per il ritorno dei Queen

Serena Williams ha annunciato la partecipazione a un secondo torneo nel suo ritorno al tennis professionistico. La campionessa ha confermato anche il partner con cui scenderà in campo ai Queen nel 2026. La notizia è stata riportata da un sito specializzato, che ha confermato le sue presenze programmate. La giocatrice tornerà in campo in due eventi ufficiali, senza ulteriori dettagli sui nomi degli avversari o le date esatte.

2026-06-05 15:58:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Serena Williams ha aggiunto un secondo torneo al suo programma mentre torna al tennis professionistico. Lunedì è stato annunciato che la Williams, che si è allontanata dal tennis dopo gli US Open del 2022, prenderà parte al doppio ai Campionati HSBC al Queen’s Club la prossima settimana. Da allora sono state confermate le voci secondo cui il 23 volte campione del Grande Slam in singolo collaborerà con l’adolescente canadese Victoria Mboko. E i piani della Williams per la settimana successiva al Queen’s sono ormai noti, con la 44enne che si recherà in Germania per gli Open di tennis di Berlino, dove disputerà nuovamente il doppio. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Venus Williams Set to Compete at Australian Open 2026 After Wildcard

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