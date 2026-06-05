Seoul scontri per la mancanza di schede | scoppia il caos elettorale

Da ameve.eu 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Seoul, si sono verificati scontri a causa della mancanza di schede elettorali in 14 circoscrizioni, che hanno causato il caos durante le operazioni di voto. Le autorità stanno indagando su come queste circoscrizioni abbiano perso il diritto di voto e chi sia responsabile dell'errore nel calcolo dell’affluenza. La situazione ha portato a ritardi e disordini nelle operazioni elettorali.

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Come possono 14 circoscrizioni aver perso il diritto al voto? Chi deve rispondere dell'errore di valutazione dell'affluenza? Perché la vittoria del Partito Democratico è minata da questo scandalo? Quali sono le conseguenze politiche per l'amministrazione di Lee Jae Myung??? In Breve Errore di valutazione affluenza colpisce 14 circoscrizioni elettorali Scontri violenti e blocchi urne registrati nel quartiere Jamsil 7-dong Presidente commissione elettorale rassegna . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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