Seoul scontri per la mancanza di schede | scoppia il caos elettorale

Notizia in breve

A Seoul, si sono verificati scontri a causa della mancanza di schede elettorali in 14 circoscrizioni, che hanno causato il caos durante le operazioni di voto. Le autorità stanno indagando su come queste circoscrizioni abbiano perso il diritto di voto e chi sia responsabile dell'errore nel calcolo dell’affluenza. La situazione ha portato a ritardi e disordini nelle operazioni elettorali.