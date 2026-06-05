Se un veicolo supera con le ruote la linea d’arresto al semaforo rosso, si rischia una multa tra 42 e 173 euro e la decurtazione di due punti dalla patente. La legge prevede sanzioni per chi passa con il semaforo rosso, anche in caso di frenata tardiva. La normativa non distingue tra passaggio volontario o involontario, e la presenza di una frenata in ritardo non esclude l’applicazione della multa.

Roma, 5 giugno 2026 – Che cosa rischio se inavvertitamente, per una frenata un po’ in ritardo, supero con le ruote la striscia bianca d’arresto al semaforo rosso? Una multa tra 42 e 173 euro e la decurtazione di due punti della patente. Meno noto, però, è che per essere sanzionati serve la contestazione immediata. Non è una novità dell’ultimo minuto ma risale al nuovo codice della strada voluto dal ministro Matteo Salvini ed entrato in vigore dal 14 dicembre 2024. Bruciare il rosso: sanzioni pesantissime. Maurizio Zorzetto, comandante della polizia locale di Pordenone, chiarisce: “La maggioranza dei semafori n on è abilitata a questo rilevamento ma con il T-Red sanziona il passaggio completo con il semaforo rosso, articolo 146 comma 3 del codice ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Semaforo rosso e frenata in ritardo: cosa rischio a superare la linea d’arresto?

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