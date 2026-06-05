L’Isola dei Famosi 2026 tornerà su Canale 5 con una nuova edizione condotta da Selvaggia Lucarelli e Alvin. La trasmissione riprenderà la sua programmazione con una formazione rinnovata e un formato aggiornato. La produzione ha annunciato un cambio di passo rispetto alle stagioni precedenti, senza specificare ulteriori dettagli sui contenuti o sulle modalità di svolgimento. La data di inizio non è stata ancora comunicata ufficialmente.

L’Isola dei Famosi si prepara a tornare su Canale 5 con una nuova edizione che promette un cambio di passo importante. Alla guida del programma ci saranno Selvaggia Lucarelli e Alvin, due volti molto diversi ma destinati a rappresentare la nuova identità editoriale del reality prodotto da Banijay Italia. Secondo quanto emerge dalla nota diffusa, le registrazioni prenderanno il via a breve nelle Filippine, nuova cornice scelta per raccontare l’avventura dei concorrenti. Si tratta di una svolta significativa per uno dei format più conosciuti e seguiti dal pubblico italiano, storicamente legato al racconto della sopravvivenza, delle dinamiche di gruppo e delle prove fisiche e psicologiche dei naufraghi. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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© Superguidatv.it - Selvaggia Lucarelli e Alvin alla guida della nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2026

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