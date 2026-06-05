Nel fine settimana, molte strade di Arezzo saranno chiuse o soggette a divieti, tra Verrocchio e Rigutino. Le limitazioni riguardano diverse arterie cittadine, rendendo difficile spostarsi senza conoscere le deviazioni. Chi passa da quelle zone è invitato a scattare foto di eventuali strade aperte. Le restrizioni sono temporanee e si protrarranno fino a domenica sera. Non ci sono altre indicazioni ufficiali sulle motivazioni o sulla durata delle chiusure.

Dal Verrocchio a Rigutino, la mappa del weekend da far venì il mal di testa Ad Arezzo arriva il solito fine settimana dove, per andare da un punto all’altro della città, più che la patente serve la cartina del tesoro. Tra eventi sportivi, manifestazioni, ballottaggio e lavori stradali, il Comune ha messo in campo una raffica di modifiche alla viabilità che promettono di far lavorare parecchio navigatori e santi protettori degli automobilisti. Partiamo dalla zona del centro sportivo di via Andrea del Verrocchio: sabato 6 giugno, dalle 9 alle 20, scattano divieti di transito e di sosta nel tratto compreso tra viale Leonardo da Vinci e l’accesso all’impianto sportivo. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Se trovate una strada aperta fate una foto: ad Arezzo arriva il weekend dei divieti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

«Democrazia a senso unico ad Arezzo: se sei una novità, le porte dei Cas restano sbarrate»Arezzo, 12 aprile 2026 – Un articolo denuncia che le porte di alcune strutture pubbliche sono rimaste chiuse per chi si presenta come novità politica...

Pichetto arriva ad Arezzo e scopre una città verdissima: “Ci sono pure i giardini”Il ministro arriva in città e visita alcuni spazi verdi, notando la presenza di numerosi giardini.

Argomenti più discussi: Il Pld: Nessuna indicazione per il ballottaggio, ma il prossimo sindaco lavori a tempo pieno per Arezzo; Aretini, su coraggio! Se ‘un s’è fatto il Sindaco a maggio, se farà col ballottaggio; Ballottaggio: Libera scelta degli elettori condivisa con Marco Donati; 80 anni dal voto alle donne. Nocentini (Isrec): ancora tanta strada da fare.

Arezzo, era stata investita da una pirata della strada: è morta Anna Cafaggi dopo 3 giorni di agonia. Aveva 81 anniÈ morta all'ospedale delle Scotte di Siena, dopo alcuni giorni di agonia che lasciavano sempre meno speranza, l'anziana signora travolta mercoledì pomeriggio a Pratovecchio da una pirata della strada, ... corrierefiorentino.corriere.it